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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Панические прогнозы не подтвердились. Российский рынок отыгрывает часть потерь

Снижение котировок на фондовом рынке замедлилось, а курсы доллара и евро растут не так быстро, как опасались эксперты
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже во вторник ожидаемо открылись падением большинства котировок после обвала цен на нефть и на зарубежных площадках. Однако самые панические прогнозы пока не подтверждаются - снижение котировок на фондовом рынке замедляется, а курсы доллара и евро растут не так быстро, как опасались специалисты.

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На открытии торгов индекс Мосбиржи падал на 10,4% - до 2436 пунктов, а РТС - сразу на 16%, до 1056 пунктов. Это минимальные значения с зимы 2019 года. По состоянию на 12:00 мск рублевый индекс снижается на 7,34% - до 2519,8 пункта к уровню закрытия в пятницу, а долларовый - на 12,4%, до 1101,9 пункта.

Капитализация российских компаний на этом фоне существенно снизилась: для компаний, входящих в индекс Мосбиржи, она сократилась примерно на 7,4% до 9,75 трлн рублей, а для входящих в РТС - упала почти на 12,5%, до $135,308 млрд.

Курс доллара к рублю на открытии торгов рос на 6,4%, до 72,99 рубля, евро подскочил на 9,7%, достигнув уровня 85 рублей. В последний раз такие показатели наблюдались четыре года назад - в начале 2016-го.

Однако уже к 10:15 мск рост курсов доллара и евро замедлился, сейчас за доллар дают 72,03, а за евро - 81,82. Это заметно ниже верхней границы курсов, которую установила сама биржа во вторник утром (75,2125 и 85,785 рубля соответственно). Это также ниже показателей торгов на международном рынке Forex, где в понедельник курс доллара превышал 75 рублей, а евро - 85.

Коррекция и успокоение

На котировки на Московской бирже сейчас влияет коррекция цен на нефть, которые после провала переговоров стран ОПЕК и "не ОПЕК" в Вене рухнули более чем на 30%. Во вторник нефть отыгрывает падение, сейчас она растет до $35,6 за баррель. Иностранные биржи, пережившие шоковое падение в понедельник, сейчас в основном торгуются в зеленой зоне.

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Кроме того, свой эффект имеют действия Банка России, который объявил об упреждающей продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Ранее регулятор решил приостановить покупку валюты на 30 дней, а Минфин заявлял о готовности сократить размещение облигаций федерального займа, чтобы не оказывать дополнительное давление на рынок. "При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и на финансовую систему внешних шоков", - заверила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова отметила успокаивающее влияние действий ЦБ. По ее словам, "отказ от покупки валюты и особенно решение о продажах средств ФНБ окажут рынку поддержку, это видно по сегодняшнему открытию торговой сессии на валютном рынке".

"Речь не идет о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год, - тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса, сейчас рубль просто перешел на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть, - уверена Орлова. - При цене на нефть $50 за баррель равновесное значение курса было 67 рублей за доллар, снижение на $10 за баррель означает ослабление рубля на пять рублей за доллар, то есть нефть по 35 предполагает курс рубля 75 рублей за доллар. Это просто подстройка курса к новому состоянию платежного баланса".

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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