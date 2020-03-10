Российские ретейлеры не видят увеличения спроса на гаджеты из-за ослабления рубля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ослабление курса рубля к доллару и евро пока не привело к тому, что россияне стали покупать больше бытовой техники и гаджетов. Об этом ТАСС во вторник рассказали представители компаний.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. На сегодняшнем открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил 72 рубля, евро - 82 рубля.

В "М.Видео-Эльдорадо" напомнили, что российский рынок уже не раз сталкивался с похожими ситуациями, и, как показывает опыт, розничные цены реагируют на курс с большой задержкой и с гораздо меньшей амплитудой. "Мы будем следить за развитием ситуации и предпримем все возможные меры, чтобы сохранить доступные цены на технику. Текущий рост спроса соответствует сезонной динамике", - отметили там.

Ажиотажа в связи с колебанием валютного курса не заметили и в "Связном", подтвердил ретейлер. В свою очередь в розничной сети "Мегафона" зафиксировали рост спроса в последние дни, хотя он был традиционно повышенным на фоне праздников, уточнили в пресс-службе. Возросший спрос на смартфоны за 8 и 9 марта отметили и в "Билайне", но в компании не берутся связывать это напрямую с колебанием курсов. "Продажи смартфонов Samsung выросли 9 марта на 45% по сравнению с 2 марта, продажи смартфонов Apple - на 49%. При этом сложно установить прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса валют. Рост продаж пришелся на праздничные дни и был усилен проводимыми акциями и скидками", - пояснили в компании.

В re:Store со своей стороны также напомнили о том, что на спрос традиционно влияют праздники. "Но мы видим, что за вчера и сегодня увеличился интерес к дорогой технике, больше планируемого. Будем смотреть и оценивать обстановку в ближайшие дни", - добавили в компании.