{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Российские ретейлеры не видят увеличения спроса на гаджеты из-за ослабления рубля

Представители компаний также напомнили о том, что на спрос традиционно влияют праздники

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ослабление курса рубля к доллару и евро пока не привело к тому, что россияне стали покупать больше бытовой техники и гаджетов. Об этом ТАСС во вторник рассказали представители компаний.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. На сегодняшнем открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил 72 рубля, евро - 82 рубля.

В "М.Видео-Эльдорадо" напомнили, что российский рынок уже не раз сталкивался с похожими ситуациями, и, как показывает опыт, розничные цены реагируют на курс с большой задержкой и с гораздо меньшей амплитудой. "Мы будем следить за развитием ситуации и предпримем все возможные меры, чтобы сохранить доступные цены на технику. Текущий рост спроса соответствует сезонной динамике", - отметили там.

Ажиотажа в связи с колебанием валютного курса не заметили и в "Связном", подтвердил ретейлер. В свою очередь в розничной сети "Мегафона" зафиксировали рост спроса в последние дни, хотя он был традиционно повышенным на фоне праздников, уточнили в пресс-службе. Возросший спрос на смартфоны за 8 и 9 марта отметили и в "Билайне", но в компании не берутся связывать это напрямую с колебанием курсов. "Продажи смартфонов Samsung выросли 9 марта на 45% по сравнению с 2 марта, продажи смартфонов Apple - на 49%. При этом сложно установить прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса валют. Рост продаж пришелся на праздничные дни и был усилен проводимыми акциями и скидками", - пояснили в компании.

В re:Store со своей стороны также напомнили о том, что на спрос традиционно влияют праздники. "Но мы видим, что за вчера и сегодня увеличился интерес к дорогой технике, больше планируемого. Будем смотреть и оценивать обстановку в ближайшие дни", - добавили в компании.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
В совет директоров РЖД выдвинуты первый вице-премьер Белоусов и вице-премьер Чернышенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС