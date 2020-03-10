Импортный алкоголь и "Советское шампанское" могут подорожать из-за курса доллара

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) ожидает рост цен на импортный алкоголь и ряд позиций отечественного производства, в том числе на "Советское шампанское" в связи с ростом курса доллара. Об этом ТАСС сообщил президент союза Игорь Косарев.

"При том курсе, который есть сейчас, для большинства импортных брендов продажи по этой цене нерентабельны. Если курс останется прежним, то все подорожает, потому что никто такую рентабельность не закладывает при продаже", - сказал он.

Косарев отметил, что рост стоимости алкоголя будет зависеть от стратегии каждого производителя в отдельности, но мало кто сможет продавать по прежним ценам. "Причин у российских производителей поднимать цен нет, потому что основные компоненты производятся в России. Но есть специфические сферы, например, "Советское шампанское" производится в основном из виноматериалов, закупленных за рубежом, поэтому на него явно может повлиять [ослабление курса рубля]", - полагает эксперт. При этом Косарев не уточнил предполагаемый размер повышения.

На международном рынке Forex 9 марта курс рубля резко снизился к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс доллара на Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 руб. Курс евро при этом поднялся выше 85 руб. (плюс 10% к уровню закрытия предыдущей сессии). В последний раз курс доллара находился выше 75 руб. в марте 2016 г., а курс евро превышал 85 руб. в феврале того же года.

Во вторник, 10 марта, на торгах на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению к американской и европейской валютам. На 16:35 мск курс доллара установился на уровне 71,4 руб., а курс евро - 81,17 руб.