Члены правительства в набсовете Сбербанка будут голосовать по ограниченному кругу вопросов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Представители правительства РФ в набсовете Сбербанка смогут голосовать только по ограниченному кругу вопросов. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы РФ.

"То, что прописано сейчас в поправках, это три вещи - неувеличение количества представителей государства в широком понимании, включая представителей Банка России, в наблюдательном совете [Сбербанка] с точки зрения количества, это процедура назначения независимых директоров, она должна соответствовать правилам листинга, и это вопрос того, что по директивам представители правительства, государства будут голосовать только по ограниченному перечню вопросов, который будет определен в акционерном соглашении", - отметил Колычев.

Он добавил, что поправки в законопроект о продаже Сбербанка предусматривают, что число представителей государства в набсовете банка не увеличится.

Дополнительные средства ЦБ

Колычев сообщил, что ЦБ сможет получить дополнительные средства от продажи правительству акций Сбербанка в том случае, если регулятор получит убыток при реализации активов санируемых банков.

"200 млрд рублей могут быть оставлены в распоряжении Банка России при условии, что при реализации активов, которые попали на баланс ЦБ при санации [банков], будет сформирован убыток, и если этот убыток будет эквивалентен 200 млрд рублей или выше. А если будет меньше, то меньше останется. А если не будет никакой реализации, не будет убытка, соответственно, у Банка России эти 200 млрд рублей не останутся. Таким образом, создается стимул Банку России к реализации таких активов", - пояснил Колычев.