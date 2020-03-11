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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты: обвал рубля создаст риск ухода автопроизводителей из России

Цены на автомобили могут вырасти на 10%
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти может спровоцировать уход некоторых автопроизводителей с российского рынка. Это также приведет к поэтапному росту цен на новые машины, уже к лету их стоимость может вырасти на 10%, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

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Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Курс доллара по состоянию на 19:05 мск достиг 72,01 рубля, евро - 81,7 рубля. В течение дня они поднимались почти до 73 и 85 рублей. Таким образом, повторения "черного вторника" 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей, все же не произошло

Рост цен на автомобили

Эксперты сходятся во мнении, что в связи с обвалом рубля автопроизводители будут вынуждены поднять цены, однако это произойдет поэтапно. "Если курс укрепится на этом уровне или продолжит рост, то в ближайшие полтора месяца (вторая половина марта и апрель), я не исключаю, будет ажиотаж с покупкой автомобилей по старым ценам. Конечно, автопроизводители не будут поднимать цены в ближайшее время, но уже просчитывают, каким будет повышение. Я думаю, что уже к лету автомобили подорожают на 5-10%", - считает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Подобного прогноза также придерживается автоэксперт, партнер аналитического "Автостата" Игорь Моржаретто. "Когда у нас установится окончательный курс... я думаю, что он установится где-нибудь на уровне 69 за доллар. Тогда можно будет сказать, что повышение цен составит примерно 10%", - считает он.

По мнению старшего директора, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, цены на автомобили могут вырасти на 5-7% с начала апреля.

Кроме того, Моржаретто отметил, что в течение марта и апреля ожидается "дикий рост продаж". " Люди, которые собирались в течение года приобрести автомобиль, поймут, что завтра он будет значительно дороже и попытаются купить его сейчас. Выведут все остатки, все запасы, так что сейчас [будет] рост продаж, а начиная с лета - падение", - сказал он.

Падение продаж и риски ухода автопроизводителей

Резкий рост цен в том числе спровоцирует падение продаж легковых автомобилей и LCV в РФ в 2020 году, уточняет Моржаретто. "Нас однозначно ждет очень серьезное падение продаж в течение года. У нас прогноз был -2% (прогноз АЕБ на 2020 год -2,1% - прим. ТАСС), об этом можно уже сейчас забыть и говорить о -10, -20%", - уверен он.

Эксперты сходятся во мнении, что нестабильная ситуация на автомобильном рынке, которая продолжает усугубляться вспышкой коронавируса и обвалом рубля, может спровоцировать уход некоторых производителей с российского авторынка. "Риски есть, потому что рынка на всех не хватает, слишком много брендов в РФ. Если рынок еще сократится, то, естественно, придется кому-то уходить. Не хватает на всех такого объема рынка, и экономика не у каждого бренда позволит держаться с объемами 2-3 тыс. автомобилей в год", - рассуждает Целиков.

Как в конце года сообщал глава Минпроторга Денис Мантуров, он не исключает, что кто-либо из автопроизводителей может покинуть рынок. Более того, некоторые из них уже сообщили министру о возможном уходе из России.

Уход с авторынка - процесс долгосрочный, уточнил Целиков, однако, в случае падения автопродаж в России на 20-30%, можно вполне ожидать ухода большого числа игроков. "Кто-то уйдет, так скажем, неформально. Есть, например, Honda, которая не ушла с рынка, но поставляет только под заказ. Есть PSA, который с рынка не ушел, но его объемы продаж - меньше 300 машин в месяц. Lifan в этом году фактически сдулся. Он заявляет, что не уйдет, но его уже фактически нет на рынке", - пояснил он.

При этом Моржаретто отметил, что в первую очередь с авторынка могут уйти компании, не имеющие собственного производства в России. "Серьезная угроза нависает над несколькими компаниями, которые поставляют в небольших объемах импортные модели. Они находятся в зоне риска, и я не удивлюсь, если несколько компаний в течение ближайшего полугода объявят об уходе из России", - сказал он.

"Теоретически это возможно [уход автопроизводителей из РФ]. Если мы посмотрим на мощности, которые созданы в стране, - это примерно 3 млн автомобилей. Рынок намного меньше, производство падает. В целом глобальная ситуация в автопроме тоже не очень хорошая. Мы видим падение спроса на многих рынках, поэтому, теоретически, в рамках каких-то глобальных стратегий те или иные автопроизводители могут принять решение (особенно у кого доля в России не так велика или мощности небольшие) об оптимизации. Допустим, либо уйти с рынка, либо временно заморозить производство", - рассуждает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Необходимость господдержки

Правительство может поддержать авторынок с помощью увеличения финансирования программ льготного автокредитования и лизинга, считает Моржаретто. "Программа льготного автокредитования сейчас работает в усеченном виде, а должна в полном объеме", - уточнил он.

Среди прочих мер поддержки авторынка - увеличение госзакупок, отмечает Беспалов, однако в этом случае речь скорее идет о коммерческом транспорте.

Сейчас в качестве поддержки автопродаж в России запущены программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Всего в 2020 году Минпромторг РФ выделил на них 5 млрд рублей. Ранее газета "Ведомости" написала, что средства могут кончиться уже к концу марта. В 2019 году на программы льготного автокредитования в общей сложности было выделено 9,4 млрд рублей (в июле министерство выделило дополнительные 6 млрд рублей).

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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