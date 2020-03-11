Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая отметки в 71,72 рубля. Курс евро прибавил 1,2% и торговался на уровне 81,48 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

По состоянию на 10:04 мск курс рубля немного укрепился по отношению к американской и европейской валютам. К этому времени доллар торговался на уровне 71,59 рубля (+0,3%), а евро - по 81,27 рубля (+0,9%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,6%, до отметки 2539,4 пункта. Индекс РТС вырос на 2,4% и составил 1120,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.