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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

Индекс Мосбиржи в свою очередь вырос на 1,6%, индекс РТС - на 2,4%
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигая отметки в 71,72 рубля. Курс евро прибавил 1,2% и торговался на уровне 81,48 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.
По состоянию на 10:04 мск курс рубля немного укрепился по отношению к американской и европейской валютам. К этому времени доллар торговался на уровне 71,59 рубля (+0,3%), а евро - по 81,27 рубля (+0,9%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,6%, до отметки 2539,4 пункта. Индекс РТС вырос на 2,4% и составил 1120,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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