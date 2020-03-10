Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

В начале марта 2020 года глобальный нефтяной рынок пережил очередной ценовой шок, уже третий по счету за минувшие полгода. В сентябре и январе наблюдался резкий рост нефтяных котировок, который сменялся последующим масштабным спадом. Но на этот раз мы стали свидетелями намного более масштабного нисходящего движения.

В пятницу, 6 марта, фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли в цене около $4,5, или примерно 9%. Стимулом для этого послужил достаточно неожиданный исход планового заседания членов министерского мониторингового комитета в формате ОПЕК+. Участники международного соглашения не сумели прийти к компромиссу по поводу дальнейшего сокращения суммарной квоты на добычу нефти. Более того, было объявлено, что нефтяная сделка прекратит свое действие уже с начала следующего месяца.

Однако состоявшееся в тот день падение нефтяных котировок стало лишь началом еще более масштабного обвала цен на черное золото, который случился уже после выходных дней. В минувший понедельник контракты на нефть сорта Brent в моменте подешевели еще на $14, или более чем на 31%. Позднее они отыграли часть своей просадки. Однако это уже не отменило того факта, что цены на нефть стремительно сдвинулись к нижней границе многолетнего диапазона. Подобные цены наблюдались в начале 2016 года и до середины 2004 года. К слову, даже в самую острую фазу мирового финансового кризиса 2008–2009 годов они не опускались ниже свежего "антирекорда".

Причины ценового спада

Что же произошло с ценами на нефть? В первую очередь необходимо понимать, что текущее падение нефтяного рынка является лишь частью стремительно разгорающегося мирового экономического кризиса, совпавшего по времени с циклическим десятилетним экономическим спадом. Он явно назревал к началу 2020 года.

Как обычно, у инвесторов и спекулянтов теплилась надежда, что очередной кризис пройдет в относительно мягкой форме. Однако и на этот раз он развивается столь же масштабно, как в 1998 и 2008 годах. "Черный лебедь" в виде коронавируса стал классическим неожиданным триггером для начала полномасштабного падения финансовых рынков. До появления этого фактора возможный разворот фондовых рынков связывали с торговыми войнами, выходом Великобритании из состава Евросоюза или же с началом активных боевых действий между США и Ираном.

Неприятная особенность текущего кризиса заключается в том, что нынешние проблемы связаны не только и не столько с состоянием финансовых рынков. Вспышка азиатского коронавируса уже нанесла ощутимый удар по материальному производству в Китае и во всем мире. Подобные проблемы не решаются только лишь с помощью продолжения накачки экономики отдельных стран дешевыми деньгами. На а сырьевые рынки не могут не реагировать на сложившуюся ситуацию.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль уже назвал сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке беспрецедентной. Согласно последним оценкам МЭА, мировой спрос на нефть по итогам 2020 года сократится в диапазоне от 90 тыс. баррелей в сутки до 730 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, в 2019 году он составил немногим более 100 млн баррелей в сутки. Казалось бы, ожидаемое падение глобального спроса в текущем году не превысит 1%, что представляется весьма скромным изменением. Однако необходимо учитывать, что сам факт прогнозируемого спада глобального спроса на нефть состоится впервые с 2009 года. Кроме того, сырая нефть относится к разряду товаров, высоко эластичных по цене в зависимости от объема спроса.

Роль России

Позиция России сыграла ключевую роль в развале нефтяной сделки в формате ОПЕК+. Москва не захотела еще больше ограничивать собственную нефтедобычу. При этом Россия предлагала продлить действующее сокращение по добыче еще на квартал и далее оценить влияние коронавируса на экономическую ситуацию в мире.

Подобная несговорчивость РФ оказалась в новинку для современной истории нефтяного рынка. Вместе с тем это вполне логичное продолжение нового крена во внешней политике, который наметился еще с 2014 года. Страна продолжает громко заявлять о наличии собственных стратегических интересов. При этом она проявляет почти забытые повадки прекратившего существование Советского Союза, а также родовые "имперские" черты.