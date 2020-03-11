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Госдума приняла во II чтении поправки в бюджет для реализации послания президента

Законопроект принимается в том виде, который был принят в первом чтении

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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Поправки внесены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента России Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект принимается в том виде, который был принят в первом чтении, поскольку, как сказал глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, документ посвящен реализации послания президента, и принятие поправок к нему не предусматривалось.

Планируется, что Госдума рассмотрит документ в третьем чтении 12 марта.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМакаров, Андрей Михайлович
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