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Продажа акций Сбербанка правительству

Госдума одобрила во II чтении перечисление части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка

Согласно новой редакции документа, доход ЦБ составит 300 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", внесенный правительством РФ в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале Сбербанка. Законопроект разработан в увязке с другим законопроектом - о приобретении Российской Федерацией у ЦБ РФ акций Сбербанка.

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Принятая в первом чтении редакция документа предполагала, что 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка останется в распоряжении ЦБ, а остальные средства будут перечислены в бюджет. Согласно новой редакции документа, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Кроме того, ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей. Поправки были внесены главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

"Убыток Банка России от продажи в 2020-2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, определяется как разница между денежными средствами, полученными Банком России в результате продажи указанных акций, и их балансовой стоимостью", - говорится в тексте законопроекта.

Подлежащую перечислению часть дохода Банк России передает в федеральный бюджет путем перечисления денежных средств и (или) передачи в казну РФ прав требований Банка России к ПАО "Сбербанк России" по договорам субординированного кредита в объеме до 150 млрд рублей, а также прав требований Банка России к госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" по договорам о размещении денежных средств в депозит, заключенным до даты вступления в силу законопроекта, в объеме до 350 млрд 450 млн рублей.

Правительство РФ вправе принять в казну РФ данные права требования по их балансовой стоимости на день передачи.

Теги
РоссияМакаров, Андрей МихайловичПродажа акций Сбербанка правительству
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