{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Лондоне заявили, что коронавирус окажет существенное, но временное влияние на экономику

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Вспышка коронавируса нового типа окажет существенное, но временное влияние на экономику Великобритании. Об этом заявил в среду министр финансов королевства Риши Сунак, представляя проект бюджета страны в Палате общин британского парламента.

"Сочетание последствий вспышки коронавируса окажет существенное влияние на экономику Соединенного Королевства, но это влияние будет временным. Люди вернутся на работу, каналы поставок вновь начнут работать в нормальном режиме, и жизнь вернется в привычную колею, - сказал министр. - В течение какого-то времени будет трудно, но я уверен, что наши экономические показатели восстановятся".

В Минфине также заявили, что прогноз роста британского ВВП в 2020 году понижен до 1,1% с 1,4%.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Рубль дешевеет на фоне снижения стоимости нефти
В частности, курс евро вырос на 1 рубль, доллара - на 0,51
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС