В Лондоне заявили, что коронавирус окажет существенное, но временное влияние на экономику

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Вспышка коронавируса нового типа окажет существенное, но временное влияние на экономику Великобритании. Об этом заявил в среду министр финансов королевства Риши Сунак, представляя проект бюджета страны в Палате общин британского парламента.

"Сочетание последствий вспышки коронавируса окажет существенное влияние на экономику Соединенного Королевства, но это влияние будет временным. Люди вернутся на работу, каналы поставок вновь начнут работать в нормальном режиме, и жизнь вернется в привычную колею, - сказал министр. - В течение какого-то времени будет трудно, но я уверен, что наши экономические показатели восстановятся".

В Минфине также заявили, что прогноз роста британского ВВП в 2020 году понижен до 1,1% с 1,4%.