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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперт: спор РФ и Саудовской Аравии приведет к тактической ценовой войне на рынке нефти

Американский внешнеполитический аналитик Иэн Бреммер считает, что война продлится несколько недель или месяцев, пока цены не станут настолько низкими, что это приведет к изменению фундаментальных взглядов Москвы и Эр-Рияда

ВАШИНГТОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешние разногласия между Россией и Саудовской Аравией по поводу объемов добычи нефти приведут, скорее всего, к тактической ценовой войне на мировом нефтяном рынке. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

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"Наиболее вероятным исходом является ограниченная тактическая ценовая война, которая продлится несколько недель или месяцев, пока цены не станут настолько низкими, что это приведет к изменению фундаментальных взглядов Москвы и Эр-Рияда, вернет [две столицы] к какой-то форме компромисса, предполагающего восстановление сдержанности в добыче [нефти] в рамках ОПЕК+", - убежден эксперт.

Как отметил Бреммер, с его точки зрения, "достижение соглашения [между Россией и Саудовской Аравией] возможно". "Ценовая война будет болезненной, причем победа в продолжительной битве не гарантирована ни одной из сторон. Комбинация устойчивого предложения со стороны государств, не являющихся членами ОПЕК, и перспективы гигантского, непрекращающегося наращивания запасов [нефти некоторыми потребителями вроде Китая] станет вызовом для стратегии ценовой войны, будет подталкивать Саудовскую Аравию и Россию к возобновлению сокращений добычи в рамках ОПЕК+", - полагает Бреммер.

Отвечая на вопрос о том, как в складывающейся ситуации будет действовать правительство США, он сказал, что "Вашингтон изучает вопрос об оказании финансовой поддержки американским производителям сланцевой нефти". "Однако [ее] добыча, вероятно, замедлится в среднесрочной перспективе. Это снижение [объемов добычи] будет медленным, будет способствовать сохранению низких цен [на нефть], наращивая, таким образом, давление на Саудовскую Аравию и Россию", - предупредил аналитик.

Кроме того, подчеркнул он, "распространение [нового] коронавируса, особенно экономические последствия этого, является крупным осложняющим фактором, способным превратить ожидающуюся тактическую ценовую войну в стратегическую". "В настоящее время саудовцы считают, что способны удержать ситуацию на рынках под контролем, однако если последствия распространения коронавируса будут ощущаться долго в текущем году, то Эр-Рияд может произвести рекалибровку [своего подхода]", - добавил Бреммер.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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