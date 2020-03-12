WP: Трамп считает, что глава ФРС наносит ущерб стране и его президентству

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл наносит ущерб государству и его президентству на фоне борьбы со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post .

По данным ее источников в Белом доме, Трамп на закрытом совещании в понедельник потребовал от министра финансов Стивена Мнучина, который в 2017 году предложил кандидатуру Пауэлла, оказать давление на главу ЦБ с тем, чтобы тот принял больше серьезных мер по стимулированию экономики страны с целью остановить падение фондового рынка.

Президент США также обратился к другим сотрудникам администрации высокого ранга с просьбой позвонить руководителю ФРС и попросить его рассмотреть дальнейшее снижение базовой процентной ставки. Американский лидер заявил, что Пауэлла нельзя было назначать на пост руководителя финрегулятора, он наносит ущерб государству и его президентству, сообщила газета. Трамп также "мимоходом высказал" в очередной раз предложение об увольнении Пауэлла, однако впоследствии к нему больше не возвращался. Тем не менее, по данным издания, помощники последние два года постоянно отговаривали президента от этой идеи в связи с тем, что возможная отставка председателя ФРС, скорее всего, приведет к значительному падению рынков.

Президент постоянно критикует политику ФРС и его руководителя. В последнее время американский лидер призывает финрегулятор прибегнуть к мерам экстренного стимулирования роста национальной экономики для преодоления последствий распространения в мире коронавируса. Официально ФРС считается независимым органом федерального правительства США. Она принимает решения самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.

ФРС 3 марта на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на 50 базисных пунктов в рамках борьбы с рисками, порожденными распространением коронавируса. ФРС снизила ставку до 1-1,25%.