Акции "Аэрофлота" падали более чем на 8%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи обвалились на 7,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигая отметки в 72 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск ценные бумаги авиаперевозчика торговались по 72,4 руб. за акцию (-7%). При этом в пике снижения достигали отметки в 71 рубль за акцию (-8,8%).

11 марта "Аэрофлот" сообщил, что прекращает с 13 марта рейсы из Москвы в Испанию (в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку), Францию (в Марсель, Лион и Ниццу), Германию (в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт) и Италию (в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью). Компания продолжит лететь из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт; из Санкт-Петербурга - в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин. Дочерний перевозчик "Аэрофлота" - "Россия" - также закроет рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Францию (в Ниццу) и из Санкт-Петербурга в Германию (в Дюссельдорф и Гамбург).

На данный момент полеты, кроме "Аэрофлота" и "России", из крупных авиакомпаний в эти страны выполняют также "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и S7. Utair летает в Берлин.

Нынешнее сокращение европейских рейсов на фоне коронавируса - пока самое масштабное. Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном. Рейсы в эти страны выполняются исключительно через терминал F аэропорта Шереметьево и только авиакомпанией "Аэрофлот". По своей инициативе на фоне снижения спроса авиакомпании начали также закрывать рейсы в Италию.