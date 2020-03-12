{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Акции "Аэрофлота" падали более чем на 8%

Акции авиакомпании достигали отметки в 71 рубль за бумагу
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Акции российской авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи обвалились на 7,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигая отметки в 72 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По состоянию на 10:15 мск ценные бумаги авиаперевозчика торговались по 72,4 руб. за акцию (-7%). При этом в пике снижения достигали отметки в 71 рубль за акцию (-8,8%).

11 марта "Аэрофлот" сообщил, что прекращает с 13 марта рейсы из Москвы в Испанию (в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку), Францию (в Марсель, Лион и Ниццу), Германию (в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт) и Италию (в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью). Компания продолжит лететь из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт; из Санкт-Петербурга - в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин. Дочерний перевозчик "Аэрофлота" - "Россия" - также закроет рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Францию (в Ниццу) и из Санкт-Петербурга в Германию (в Дюссельдорф и Гамбург).

На данный момент полеты, кроме "Аэрофлота" и "России", из крупных авиакомпаний в эти страны выполняют также "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") и S7. Utair летает в Берлин.

Нынешнее сокращение европейских рейсов на фоне коронавируса - пока самое масштабное. Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном. Рейсы в эти страны выполняются исключительно через терминал F аэропорта Шереметьево и только авиакомпанией "Аэрофлот". По своей инициативе на фоне снижения спроса авиакомпании начали также закрывать рейсы в Италию.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Pacifico Energy будет управлять морскими электростанциями с помощью цифровой платформы
Это позволит рассчитывать логистику, время простоя, стоимость и объем генерирования электроэнергии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС