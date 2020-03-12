"Победа" может организовать вывозные рейсы для пассажиров из Германии и Испании

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" может организовать вывозные рейсы для пассажиров, которых необходимо вернуть домой из Германии и Испании. Об этом журналистам сообщил официальный представитель лоукостера.

Ранее РФ приняла решение ограничить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией.

"Авиакомпания "Победа" прорабатывает возможность организации вывозных рейсов для клиентов, пребывающих в Германии и Испании",- сказал он. Точное количество таких пассажиров пока не уточняется.