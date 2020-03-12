ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, что на два рубля 56 копеек выше предыдущего показателя.

Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

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Официальный курс евро повышен на два рубля 64 копейки, до 83,6584 рубля.

Российский рубль значительно подешевел по отношению к американской и европейской валютам. В ходе торговой сессии 12 марта доллар достигал значения 74,75 рубля (+2,5%), а евро - 84,2 рубля (+2,5%).

Рынок РФ падает на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией. Кроме того, на торги заметно повлияло заявление президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой.