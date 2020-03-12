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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля

Курс евро повышен регулятором до 83,66 рубля
Здание Центробанка России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Центробанка России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 13 марта официальный курс доллара на уровне 74,0274 рубля, что на два рубля 56 копеек выше предыдущего показателя.

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Официальный курс евро повышен на два рубля 64 копейки, до 83,6584 рубля.

Российский рубль значительно подешевел по отношению к американской и европейской валютам. В ходе торговой сессии 12 марта доллар достигал значения 74,75 рубля (+2,5%), а евро - 84,2 рубля (+2,5%).

Рынок РФ падает на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией. Кроме того, на торги заметно повлияло заявление президента США Дональда Трампа о приостановке авиасообщения с Европой.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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