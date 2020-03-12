"Опора России" предложила взвешенно подойти к изменению штрафов для бизнеса в проекте КоАП

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предлагает взвешенно подойти к изменению штрафов для предпринимателей в проекте Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава организации Александр Калинин.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем письме председателю правительства Михаилу Мишустину на этой неделе заявил, что принятие нового КоАП и проекта процессуального кодекса несет риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране, в частности, из-за "существенного увеличения размеров административных штрафов".

"Мы крайне обеспокоены проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Наши эксперты готовили аналитику, и мы разделяем озабоченность с бизнес-омбудсменом. <…> Там по многим статьям очень серьезное идет повышение штрафов. Здесь точно нужно взвешенно подойти к проекту нового КоАП", - отметил Калинин.

Наиболее существенно, по его словам, повысить штрафы предложил Минтранс. "У нас за нарушения на весогабаритном контроле - штраф для дальнобойщика 130 тыс., плюс еще для грузоотправителя столько же. И это только при проезде одной рамки. Мы задаем вопрос: откуда такие штрафы Минтранс придумал?", - сказал глава "Опоры России".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее комментируя проект нового КоАП, призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. В Госдуме предлагали не допустить спешки при подготовке редакции в проект. О том, что документ будет дорабатываться с учетом предложений, в том числе предпринимательских объединений, говорил 10 марта замминистра юстиции РФ Денис Новак.