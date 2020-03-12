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Продажа акций Сбербанка правительству

Госдума приняла закон о покупке правительством акций Сбербанка

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, исключая положения, для которых установлены иные сроки вступления в силу
Здание Сбербанка России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Сбербанка России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ был разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций Сбербанка России".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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