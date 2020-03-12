Госдума приняла закон о покупке правительством акций Сбербанка

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ был разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций Сбербанка России".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.