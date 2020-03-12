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Распространение коронавируса нового типа

Ростуризм поддержит туроператоров, чтобы не допустить волны банкротств

Ранее глава ведомства предложила уменьшить финансовую нагрузку на них из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ростуризм вместе с профильными ведомствами и представителями туристической отрасли работает над мерами поддержки туроператоров, чтобы не допустить волны банкротств из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам в четверг руководитель ведомства Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".

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"Наша задача помочь, поддержать рынок всеми возможными доступными для нас способами. <...> В том числе для того, чтобы они (туроператоры), в свою очередь, не подвели туристов, граждан нашей страны в части исполнения или неисполнения своих обязательств перед ними. Мы все помним волну банкротств, которая была в стране несколько лет назад, нам не хотелось бы повторения такой ситуации", - сказала Догузова.

По ее словам, в кризисной ситуации не стоит делить туроператоров на тех, которые ориентированы на внешние рынки, и тех, которые развивают туризм в России.

"В такой кризисной ситуации я не делю туроператоров на тех, которые вписываются в мои планы (по развитию внутреннего и въездного туризма - прим. ТАСС), или тех, которые не вписываются. Как можно сделать что-то новое, прорывное в стране, если ты не видишь, куда идет мир и как он развивается? С этой точки зрения выездной туризм - это тоже наш приоритет, с той точки зрения, чтобы люди могли комфортно и безопасно путешествовать и ездить по миру", - подчеркнула руководитель Ростуризма.

Ранее Догузова предложила уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса. По ее словам, ведомство готово выйти в правительство РФ с предложением о переносе срока выплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощь" с апреля на июль. Также Ростуризм предложил рассмотреть вопрос об отмене взносов в резервный фонд "Турпомощи" уже в этом году. Ростуризм также был намерен обратиться в Минтранс и Росавиацию с просьбой о возврате туроператорам средств, которые они выплатили авиакомпаниям за блоки мест в составе туристического продукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах.

Что касается ситуации с уже оплаченными местами в зарубежных отелях, то Ростуризм планирует направить письма в страны, по которым были введены ограничения, с просьбой перенести эти брони на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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