Минфин оценил стоимость принадлежащих ЦБ акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минфин РФ оценил стоимость принадлежащего Банку России пакета акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб. при текущих котировках. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам.

Сейчас ЦБ принадлежат 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Сегодня, 12 марта, Госдума приняла в третьем чтении законы о покупке этого пакета акций правительством РФ и о перечислении части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка.

"Если мы текущие котировки возьмем, то стоимость пакета будет чуть выше 2 трлн руб. Это означает, что прибыль у ЦБ (от продажи пакета акций Сбербанка - прим. ТАСС) будет порядка 2 трлн руб., и мы выходим ровно на те параметры, о которых я говорил, по перечислению доходов в федеральный бюджет - 350, 300, 400, за исключением стоимости тех активов, которые будут переданы в неденежной форме", - отметил Колычев.