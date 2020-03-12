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Продажа акций Сбербанка правительству

Минфин оценил стоимость принадлежащих ЦБ акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб.

Сейчас ЦБ принадлежат 52,3% обыкновенных акций Сбербанка
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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минфин РФ оценил стоимость принадлежащего Банку России пакета акций Сбербанка более чем в 2 трлн руб. при текущих котировках. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам.

Сейчас ЦБ принадлежат 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Сегодня, 12 марта, Госдума приняла в третьем чтении законы о покупке этого пакета акций правительством РФ и о перечислении части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка.

"Если мы текущие котировки возьмем, то стоимость пакета будет чуть выше 2 трлн руб. Это означает, что прибыль у ЦБ (от продажи пакета акций Сбербанка - прим. ТАСС) будет порядка 2 трлн руб., и мы выходим ровно на те параметры, о которых я говорил, по перечислению доходов в федеральный бюджет - 350, 300, 400, за исключением стоимости тех активов, которые будут переданы в неденежной форме", - отметил Колычев.

 

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Продажа акций Сбербанка правительству
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