РФ ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия с пятницы вводит ограничение в авиасообщении с четырьмя крупнейшими странами Европы - Германией, Францией, Испанией и Италией. Российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и только из терминала F Шереметьево (там уже обслуживаются рейсы из Китая, Южной Кореи и Ирана).

К необходимости введения такой серьезной меры на этой неделе пришел штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ. Нынешнее сокращение европейских рейсов на фоне коронарисуса пока что самое масштабное. Ранее из-за распространения этой инфекции было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном.

Полеты в Германию, Францию, Испанию и Италию, кроме "Аэрофлота", выполняли также "Россия", "Победа", S7 и "Ютэйр". Источник ТАСС в авиавластях страны сообщил, что это ограничение может затронуть в общей сложности более 700 регулярных рейсов российских авиакомпаний в неделю. В Италию российские перевозчики выполняли около 200 рейсов еженедельно, в Испанию - около 160 рейсов, в Германию - примерно 260 рейсов, во Францию - порядка 100 рейсов еженедельно.

Еще до введения официального запрета "Аэрофлот" сообщил, что он и его дочерняя авиакомпания "Россия" (на них приходится наибольший объем перевозок в эти страны) до 30 апреля сокращают полеты в эти четыре страны. Компания закрыла рейсы из Москвы в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку (Испания), Марсель, Лион и Ниццу (Франция), Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт (Германия) и в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью (Италия)

Как и в случае ограничения авиасообщения с Китаем и Южной Кореей, авиавласти разрешили перевозчикам выполнять чартерные рейсы для доставки пассажиров домой. Ряд авиакомпаний уже подтвердил намерение выполнять вывозные рейсы. Так, например, "Победа" планирует выполнить 12 рейсов до 19 марта из Германии и Испании. Компания летала из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону.

S7 также сообщила, что вернет путешественников домой чартерными рейсами. Как ранее говорили ТАСС в компании, перевозчик выполнял рейсы из Москвы в испанские Аликанте, Барселону, Пальма-де-Майорку, на острова Тенерифе и Ибицу. Также осуществлялись рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен и Ниццу.

Бесплатный возврат авиабилетов

Все авиакомпании предлагают пассажирам бесплатно вернуть уже купленные авиабилеты или без штрафов обменять их на более поздние даты. В том числе, невозвратные авиабилеты. Так, например, "Аэрофлот" сообщил, что обменять или вернуть билеты можно будет до 30 апреля.