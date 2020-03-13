Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании "Роснефти"

"Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня [в четверг] мы ввели санкции против принадлежащей российской "Роснефти" нефтяной компании TNK Trading International SA, усилив изоляцию режима [Мадуро] и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию", - утверждал шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter.

По версии американских властей, TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В связи с данным решением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.