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Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании "Роснефти"

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон таким образом хочет усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Jose Luis Magana
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров. Так в четверг американский госсекретарь Майкл Помпео объяснил решение вашингтонской администрации ввести ограничения.

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"Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня [в четверг] мы ввели санкции против принадлежащей российской "Роснефти" нефтяной компании TNK Trading International SA, усилив изоляцию режима [Мадуро] и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию", - утверждал шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter.

По версии американских властей, TNK Trading International SA осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. В связи с данным решением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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