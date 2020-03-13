Центробанк Японии готов вбросить на рынок почти $5 млрд для стабилизации фондового рынка

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Центральный Банк Японии готов экстренно выпустить на рынок массив наличности размером до 500 млрд иен (почти $4,8 млрд) для стабилизации обстановки в связи с мощным падением биржевых котировок. Как говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении ЦБ, средства будут предоставляться под залог японских государственных облигаций.

Банк Японии в пятницу также проведет экстренное совещание с представителями правительства страны для обсуждения тревожной ситуации на рынках.

Министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио заявил в пятницу, что власти страны испытывают "острое чувство кризиса" в связи с обстановкой на бирже. "Необходимо предпринять решительные и, возможно, беспрецедентные меры", - заявил он.

На фоне беспокойства в связи с распространением нового коронавируса основной индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи в пятницу в ходе утренних торгов в один из моментов упал на 10% - до самого низкого уровня за последние 30 лет.

В США накануне ключевые индексы потеряли более 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это был крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года.