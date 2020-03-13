Торги в Токио открылись очередным обвалом котировок

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Очередным обвалом котировок открылись в пятницу последние на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне общемирового снижения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

За первые 10 минут ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 6,73% до отметки в 17 310,29, пробив психологически важную отметку в 18 тыс. пунктов. За минувшие две недели Nikkei уже потерял более 3,5 тыс. пунктов на фоне обвалов на мировых финансовых площадках, вызванных угрозой распространения коронавируса.