Курс доллара на Мосбирже снизился почти до 74 рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 1,4%, достигая уровня в 73,8 рубля. Курс евро снизился на 1% и торговался на уровне 82,68 рубля, следует из данных торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск американская валюта немного укрепилась к рублю и находилась на отметке 73,9 рубля (-1,3%), евро - на 82,77 рубля (-0,9%).

Индекс Мосбиржи тем временем перешел к росту на 1,2% в ходе торгов, РТС увеличивается более чем на 2%.