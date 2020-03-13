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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс доллара на Мосбирже снизился почти до 74 рублей

Курс евро при этом опустился почти до 83 рублей
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился по отношению к рублю на 1,4%, достигая уровня в 73,8 рубля. Курс евро снизился на 1% и торговался на уровне 82,68 рубля, следует из данных торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск американская валюта немного укрепилась к рублю и находилась на отметке 73,9 рубля (-1,3%), евро - на 82,77 рубля (-0,9%).

Индекс Мосбиржи тем временем перешел к росту на 1,2% в ходе торгов, РТС увеличивается более чем на 2%.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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