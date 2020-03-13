Торги на бирже Южной Кореи закрылись падением главного индекса KOSPI на 3,43%

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Главный индекс Корейской биржи KOSPI упал по итогам торгов в пятницу на 62,89 пункта или 3,43% по сравнению с предыдущей сессией, составив 1771,44 пункта.

Начало утренних торгов сопровождалось падением индекса на 111,65 пункта или 6,09% из-за того, что инвесторы продолжали активно избавляться от рискованных активов, опасаясь экономической рецессии в результате быстрого распространения коронавируса нового типа. Торги были временно приостановлены и возобновились через несколько часов.

В течение дня KOSPI опускался ниже психологически важной отметки 1690 пунктов. Индекс биржи акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ составил по итогам пятничных торгов 524,00 пункта, понизившись на 39,49 пункта или 7,01% по сравнению с предшествующим днем. Курс национальной валюты составил на момент закрытия биржи 1219,3 воны за доллар, снизившись на 12,8 воны по сравнению с четвергом.

Аналитики считают, что отсутствие в США ясности относительно мер по смягчению влияния коронавируса на экономику и быстрое распространение инфекции по миру, вероятно, еще больше ухудшит ситуацию на финансовых рынках. Еще одним фактором, влияющим на настроения инвесторов, является объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее составило 7979, общее число летальных исходов в стране достигло 72.