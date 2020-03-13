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Торги на Миланской бирже начались с роста более чем на 6%

Итальянское правительство приняло решение о выделении €25 млрд на меры по борьбе с распространением коронавируса

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Основной индекс FTSE MIB Миланской биржи поднялся на 6,2% до 15 825 пунктов на открытии торгов в пятницу после рекордного падения до 16% накануне. Как сообщается на сайте фондовой площадки, рост уже замедлился.

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Главный кризисный показатель - спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности) - продолжает расти и после скачка в четверг до 266 пунктов (при 150 базовых до начала вспышки коронавируса) и установился на уровне 250 пунктов.

Итальянское правительство приняло решение о выделении €25 млрд на меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, из которых €20 млрд - за счет увеличения внешнего долга.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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