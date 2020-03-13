В МИД РФ назвали коронавирус спусковым крючком для "давно назревшего кризиса экономики"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мировой экономический кризис был вызван отказом от международно-правовых подходов, а не пандемией коронавируса. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на пленарном заседании Международного экономический форум государств - участников СНГ.

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"Мы проходим очень тяжелый период, и он возник не сам по себе и не только из-за коронавируса. Предпосылки для всевозможных противоречий, которые сейчас под воздействием коронавируса или спровоцированные действиями, связанными с ним, возникли уже давно. Системные предпосылки, когда мир начало лихорадить. Мы видим, что развитие информационных технологий, военно-политическое соперничество обострились до предела", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, то, что правила, предусмотренные международной правовой системой, которые "худо-бедно работали", стали игнорироваться и их стали заменять другими, является реальной причиной кризиса.

"Некоторые и вовсе стали играть без правил. Я имею в виду многих партнеров на международной арене. Дело не в коронавирусе, он стал спусковым крючком для этих процессов", - подчеркнул Панкин.

Он указал также на открытые нападки на интеграционные объединения, в том числе СНГ. "Не всем нравится, когда мы протягиваем друг другу руку помощи, когда мы понимаем друг друга", - отметил замглавы МИД РФ.