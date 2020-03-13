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Распространение коронавируса нового типа

В МИД РФ назвали коронавирус спусковым крючком для "давно назревшего кризиса экономики"

По словам замминистра иностранных дел России Александра Панкина, многие партнеры на международной арене стали играть без правил

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мировой экономический кризис был вызван отказом от международно-правовых подходов, а не пандемией коронавируса. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая на пленарном заседании Международного экономический форум государств - участников СНГ.

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"Мы проходим очень тяжелый период, и он возник не сам по себе и не только из-за коронавируса. Предпосылки для всевозможных противоречий, которые сейчас под воздействием коронавируса или спровоцированные действиями, связанными с ним, возникли уже давно. Системные предпосылки, когда мир начало лихорадить. Мы видим, что развитие информационных технологий, военно-политическое соперничество обострились до предела", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, то, что правила, предусмотренные международной правовой системой, которые "худо-бедно работали", стали игнорироваться и их стали заменять другими, является реальной причиной кризиса.

"Некоторые и вовсе стали играть без правил. Я имею в виду многих партнеров на международной арене. Дело не в коронавирусе, он стал спусковым крючком для этих процессов", - подчеркнул Панкин.

Он указал также на открытые нападки на интеграционные объединения, в том числе СНГ. "Не всем нравится, когда мы протягиваем друг другу руку помощи, когда мы понимаем друг друга", - отметил замглавы МИД РФ.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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