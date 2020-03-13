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Американские индексы выросли на 5-5,4% после сильного обвала

В четверг произошел крупнейший обвал основных котировок со времен так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Ключевые американские индексы при открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу начали восстановление после обвала на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, следует из данных торгов.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов набрал 1056,38 пункта (4,98%), поднявшись до отметки 22257 пунктов. Рост индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составил 132,81 пункта (5,35%), до 2613,45 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 386,9 пункта (5,37%), до 7588,7 пункта. Нефть марки WTI прибавила в цене 1,86 доллара (5,26%), до 32,62 доллара за баррель.

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По оценкам телекомпании NBC, восстановление индексов связано с перспективой принятия американскими властями экономических мер по снижению отрицательного влияния коронавируса на жизнь граждан. Президент США Дональд Трамп ранее обратился к Конгрессу с просьбой поддержать его предложение по снижению налогов на заработную плату американцев. Законодатели, по его словам, должны также принять меры для предоставления оплачиваемого отпуска по болезни работникам, которые рискуют своими средствами к существованию, если останутся дома. По данным телекомпании, пакет мер может быть принят уже в пятницу.

При этом телекомпания приводит слова главного инвестиционного аналитика компании Commonwealth Financial Network Брэда Макмиллана, который указал, что к настоящему моменту нет никаких гарантий того, что падение котировок остановится. "Если сейчас [ситуация на рынке] вселяет уверенность, то в случае, если число случаев заражения продолжит расти, удар по экономике может оказаться куда более сильным. Ухудшение экономической ситуации обязательно отразится на фондовых рынках", - подчеркнул он.

Обвал из-за коронавируса

Торги в четверг были ознаменованы крупнейшим обвалом основных котировок с так называемого черного понедельника, 19 октября 1987 года. На момент закрытия снижение индекс Dow Jones составил 2352,60 пункта (9,99%), до 21 200,62 пункта. S&P 500 потерял 260,74 пункта (9,51%) и оказался на отметке 2480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (9,43%), до 7201,80 пункта.

По оценкам экспертов, обвал был связан с опасения касательно распространения нового коронавируса. "Коронавирус вызывает страх, люди не знают, чего ожидать, - приводила телекомпания CNBC слова аналитика швейцарского банка UBS Кейти Энтвистл. - Как будто надвигается цунами. Мы знаем, что в любой момент последует удар, но никто не знает, какими будут последствия".

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