В "Татнефти" заявили, что готовы быстро нарастить добычу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Татнефть" не видит угрозы для своего бизнеса в период самых низких цен на нефть и готова быстро нарастить добычу в условиях снятия ограничений, накладываемых соглашением ОПЕК+. Об этом говорится в комментарии компании для ТАСС.

"Наш подход к управлению фондом скважин в условиях ограничений [ОПЕК+] был основан на сохранении их в рабочем состоянии, что позволит нарастить добычу достаточно быстро", - сообщили в "Татнефти". В компании отмечают, что затраты на добычу у нее "существенно ниже, чем у многих зарубежных коллег", а с учетом того, что "Татнефть" работала над снижением себестоимости в последнее время, компания "способна работать успешно даже при самых низких ценах".

Стратегия компании предполагает рост добычи в ближайшие 10 лет на 30% к уровню 2019 года - до 38,4 млн тонн. "Мы уже неоднократно проходили через разные экономические "шоки" и готовы к таким вызовам. "Татнефть" обладает достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен", - отметили в компании.

Ранее глава компании Наиль Маганов сказал ТАСС, что восстановление добычи может начаться уже в марте в объеме более чем на 20 тыс. баррелей в сутки. При этом себестоимость добычи позволяет компании работать даже при цене нефти $8 за баррель, говорил он.

Ограничения по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ истекают 31 марта 2020 года. Это стало возможным после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли прийти к компромиссу по поводу их продления на встрече в Вене 6 марта. С апреля все участники соглашения вольны наращивать добычу по своему усмотрению. Саудовская Аравия уже заявила о готовности добывать с апреля выше предельных мощностей, о том же заверили и в ОАЭ. Российские компании по согласованию с Минэнерго РФ начнут восстанавливать добычу, сокращенную в рамках соглашения, то есть на 300 тыс. б/с. В правительстве ожидают, что эпоха устойчивой цены нефти около $35 за баррель - это новая реальность.