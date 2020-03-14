Совфед одобрил закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании в субботу одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Документ был разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России".

Закон устанавливает, что приобретение акций Сбербанка будет осуществляться в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствуют целям управления фондом - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Документом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

Закон также предполагает замену обязательной оферты миноритариям акционерным соглашением. Само акционерное соглашение в рамках сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка будет действовать три года. По условиям акционерного соглашения между правительством и ЦБ, кандидаты, выдвигаемые в наблюдательный совет Сбербанка в качестве независимых директоров, должны соответствовать критериям независимого директора, установленным правилами организатора торговли, на котором осуществлен листинг акций банка.

До момента отчуждения Банком России всех обыкновенных акций Сбербанка в состав его наблюдательного совета выдвигаются и избираются на общем собрании акционеров Сбербанка до пяти кандидатов, которые являются госслужащими, иными лицами, действующими в набсовете в соответствии с договором о представлении интересов правительства РФ, а также служащими Банка России. В это количество включается не менее одного члена из числа госслужащих и не менее одного члена из числа служащих ЦБ. В принятом законе также содержится норма, позволяющая российским публичным акционерным обществам проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме. Такое решение может быть принято советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Сумма дохода ЦБ от сделки

Кроме того, сенаторы на заседании в субботу одобрили закон "О перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Он содержит корректировку суммы дохода ЦБ от продажи акций Сбербанка, которая останется в распоряжении регулятора. ЦБ получит 300 млрд рублей вместо обозначенных ранее 700 млрд рублей.

Также предусмотрена возможность ЦБ получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей.