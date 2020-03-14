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Костин заявил, что финансовая система России выстоит в сложившейся ситуации

По мнению председателя правления ВТБ, этот сектор достаточно устойчив к внешним шокам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская финансовая система достаточно устойчива для того, чтобы выдержать такие внешние шоки, как распространение нового коронавируса и волатильность на рынках, считает председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Я более чем уверен, что финансовый сектор у нас устойчивый. Для этого было много сделано, было потрачено много денег, в том числе и Центральным банком. Я не вижу проблем с тем, чтобы мы выполнили все обязательства, которые у нас есть перед гражданами. Мне кажется, что мы справимся с коронавирусом, что финансовая система выстоит", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос, насколько устойчива экономика РФ к ситуации на рынках.

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По словам Костина, крупнейшие производители нефти не заинтересованы в очень резком и долгосрочном падении цен на нефть, поэтому возможны сдвиги в сторону стабилизации рынков. При этом он не исключает возможность "еще одного падения на российском финансовом рынке", если ситуация с распространением коронавируса не будет демонстрировать тенденцию к улучшению.

"Сегодня аналитики предсказывают, что средняя цена нефти к концу года, может быть, будет порядка 40-45 [долларов за баррель]. В целом, это примерно то, что России надо, чтобы был бездефицитный бюджет, поэтому Россия может выстоять достаточно долго. На добычу и потребление нефти будет влиять то, сколько продлится коронавирус", - добавил Костин.

Глава ВТБ отметил, что такие отрасли, как транспорт, гостиничный бизнес, туризм потребуют дополнительных мер поддержки от государства. "Я думаю, что это все будет сделано", - считает он.

"Но даже если рубль будет колебаться, то у Центрального банка есть ряд мер. Рубль, как было во время экономического кризиса 2008 года, будет постепенно восстанавливать свои позиции, поэтому лучше сейчас не дергаться, - продолжил Костин. - [Надо] подождать, потому что базовой основы для такого падения курса рубля на сегодня нет. Я думаю, что это временный период".

Ситуация с рублем и нефтью

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40%, до $31,02 за баррель. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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