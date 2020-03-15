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Ингушетия планирует в 2020 году открыть рейсы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону

Полеты также планируется осуществлять из региона в Самару, Тюмень и Астрахань

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Аэропорт в Ингушетии планирует в этом году открыть региональные рейсы из Магаса в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Тюмень, Астрахань. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор аэропорта Магомед Цуров.

"В 2020 году планируется реализовать задачи по расширению географии полетов, открытию новых рейсов по приоритетным направлениям: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Астрахань", - рассказал Цуров.

Генеральный директор аэропорта добавил, что также прорабатывается вопрос открытия сезонных рейсов в Симферополь и Сочи. По его словам, на новые региональные маршруты имеется спрос жителей региона. Цуров отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры об открытии новых направлений.

Директор аэропорта также рассказал, что в настоящее время ведется работа по установлению пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Магас. "В апреле текущего года будут подготовлены необходимые документы для подачи заявки в Минтранс РФ и последующего согласования с федеральными заинтересованными ведомствами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в аэропорту Магаса по итогам прошлого года составил более 333 тыс., что на 23% больше по сравнению с 2018 годом.

В настоящее время в аэропорту Магас выполняются три ежедневных регулярных авиарейса в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот", UTair и "Победа".

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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