Ростуризм предложил дать туристам возможность в течение года изменить дату и место поездки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ростуризм предложил туроператорам предоставить путешественникам возможность перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ведомства.

Как отказаться от турпутевки и вернуть свои деньги

"В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству Российской Федерации о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска; перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха), на удобные для туриста даты в течение года, сохранив денежные средства у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон", - говорится в сообщении.

Также Ростуризм напомнил, что не рекомендуется посещать страны со сложной эпидемической обстановкой, такие как Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, по возвращении из которых положен 14-дневный карантин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.