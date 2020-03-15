Румас и Мишустин обсудили вопросы транзита людей в условиях коронавируса

ТАСС, 15 марта. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре в воскресенье вопросы обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Мишустин также проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечает агентство.

Как сообщила пресс-служба правительства России, в субботу главы кабинетов министров двух стран провели телефонный разговор и договорились поддерживать контакты по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В субботу глава российского кабмина провел стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, на сессии премьер объявил о рекомендациях россиянам воздержаться от поездок за границу, регионам - ограничить проведение массовых мероприятий и о других решениях. Также было принято решение о создании координационного совета по противодействию коронавирусу, который возглавил Мишустин.