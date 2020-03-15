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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Глава "Газпром нефти": низкие цены на нефть будут способствовать оздоровлению отрасли

У России есть возможность "безболезненно пройти" даже через продолжительный период низких цен на нефть, считает Александр Дюков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Низкая цена на нефть позволит убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью добычи, что поспособствует оздоровлению и дальнейшему развитию отрасли. Такое мнение выразил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

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"Низкие цены - это, может быть, не очень хорошо для рынка, но с другой стороны, эти цены помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", - сказал он.

Дюков также отметил, что у России есть возможность "безболезненно пройти" даже через продолжительный период низких цен и в этих условиях увеличить добычу нефти.

Нефтяные котировки падают с прошлой недели на фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта. Основной обвал цен пришелся на понедельник, 9 марта, когда в моменте нефть подешевела на 30% - до $31 за баррель.

На переговорах 6 марта ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Москва уже заявила о возможности быстро нарастить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а в перспективе - на 500 тыс. баррелей.

Теги
РоссияДюков, Александр ВалерьевичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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