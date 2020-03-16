Мировые рынки начинают неделю в "новой устойчивой реальности" дешевой нефти и пандемии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мировые фондовые рынки, пережившие одну из худших недель в истории, готовятся в понедельник возобновить торги. Пятницу биржи США и Европы завершили в "зеленой зоне", немного отыграл потери и российский рынок, однако опрошенные ТАСС эксперты не уверены, что в ближайшие дни эта тенденция сохранится.

Низкие цены на нефть не являются главной угрозой, отмечал глава Минфина Антон Силуанов. Куда более весомым фактором он считает экономический эффект от пандемии коронавируса, вынуждающей власти идти на жесткие меры, такие как закрытие границ и ограничение транспортного сообщения. Правительство уже готовит предложения по поддержке отраслей, которые страдают сильнее всего, например сферы перевозок, туризма и торговли, уточнил министр.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал $35 за баррель нефти "новой устойчивой реальностью", в которой стране предстоит жить "какое-то длительное время". По его словам, котировки могут пойти как вверх, так и вниз, но до $20 надолго не упадут.

Ключевыми факторами, определившими такие результаты, стали беспрецедентное снижение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+, а также опасения из-за вспышки коронавируса, официально признанной пандемией. Если в Китае уже несколько дней подряд почти не выявляют новых случаев заражения, то Европа стала новым очагом инфекции - там обнаруживают тысячи заболевших в сутки и вынуждены принимать экстренные меры.

Хотя российские индексы в пятницу подросли, за неделю они потеряли порядка 15-20%. Похожая ситуация сложилась в Европе, Японии и Южной Корее, где основные индексы обрушились на 13-23%. В США потери оказались меньше - несмотря на рекордный с 1987 года обвал в четверг, неделя для Нью-Йоркской биржи завершилась снижением в пределах 8-10%. Сравнительно неплохо на этом фоне смотрятся биржи Китая: торги на них закрылись в "красной зоне", но недельное падение составило от 4,8% до 8,6%.

"В условиях сохранения полноценных "вирусных угроз" для мирового роста, а также весьма серьезных намерений экспортеров начать ценовое противостояние в апреле мы не можем исключать возобновления снижения нефтяных цен к отметкам $30 и ниже и, соответственно, усиления давления на рубль и российские рынки", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Тем не менее активная фаза давления пандемии на мировую экономику и рынки, вероятно, завершится еще в первом полугодии, считает он. "Реализация данного сценария может привести к умеренному восстановлению нефтяных цен в диапазоне $40-50 в перспективе второго полугодия, отсутствию кризисных явлений в экономике РФ, а также формированию среднегодового курса рублевой валюты в этом году вблизи уровней 68-70 рублей за доллар", - уточнил специалист.

"Еще до конца марта мы можем увидеть нефть выше $50 за баррель, - возражает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. - Этому будут способствовать новости о падении добычи и запасов в США, проблемы внутри ОПЕК, а также фискальные и монетарные меры поддержки рынков, предпринимаемые в большинстве стран мира".

"Ближайшая психологическая цель - $40 за баррель - может быть взята на следующей неделе", - утверждает он.

Власти помогут

Поддержки со стороны властей ждут инвесторы по всему миру. На прошлой неделе помочь рынкам попытались Банк Англии, в среду экстренно снизивший ставку с 0,75% до 0,25%, и Европейский центробанк, который в четверг сохранил ставку на нулевом уровне, но анонсировал ряд мер стимулирования экономики в условиях пандемии. Правда, инвесторов они не успокоили - после заявления ЕЦБ европейские индексы поставили новые антирекорды. А объявление Нью-Йоркского резервного банка о предоставлении рынку еще 1,5 трлн долларов не помешало американским индексам пережить сильнейшее падение с октября 1987 года.

В США 17-18 марта соберется руководство Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны. В начале месяца регулятор на первом с 2008 года экстренном заседании понизил ставку сразу на 0,5 п. п., до 1-1,25%, но президент США Дональд Трамп считает действия ФРС недостаточно решительными. В минувшую пятницу он официально ввел в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что, в частности, позволит выделить из федерального бюджета 50 млрд долларов штатам и местным властям.

20 марта Банк России объявит решение по ключевой ставке, которая после шести понижений подряд сейчас составляет 6%. В ЦБ считают, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. Это может значить, что регулятор не пойдет на экстренные меры наподобие повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% в декабре 2014 года. Тем не менее исключать резкого повышения ставки нельзя - по словам главы ВТБ Андрея Костина, это вполне ожидаемо, хотя и радикально.

Об основных мерах поддержки экономики в Европе уже известно: вслед за ЕЦБ выступила Еврокомиссия, которая решила максимально смягчить правила предоставления государственной помощи предприятиям и разрешить властям стран Евросоюза напрямую поддерживать банки в случае проблем с ликвидностью, как в 2008 году. Будет ослаблен контроль за допустимым дефицитом бюджета и потолком госдолга, что особенно актуально для Италии.

Встречи по монетарной политике на этой неделе пройдут еще в ряде стран, в том числе в Бразилии, где основной биржевой индекс Ibovespa за последние недели потерял почти 30%.

Осторожные прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли всего на 1,3-2,6%, хотя в течение дня рост достигал 5,7-8,7%. Таким образом, рублевый индикатор оказался чуть выше 2300 пунктов, а долларовый остался ниже психологической отметки 1000 пунктов. К моменту завершения основных торгов доллар стоил примерно 73,5 рубля, евро был дешевле 81,5. Большинство специалистов не ожидают, что на этой неделе показатели существенно изменятся.

"По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2300-2400 пунктов", - говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. По словам Антона Покатовича, курс доллара, скорее всего, останется в рамках 70-75 рублей.

Как полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин, "на следующей неделе по-прежнему преобладает вероятность итогового снижения индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару и евро". "В понедельник преобладают шансы роста рынка, целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи и курса "доллар - рубль" составляют 2315-2725 пунктов и 71,95-73,65 рубля за доллар", - сказал он.

Емельянов из "Фридом Финанс" более оптимистичен. "На валютном рынке ситуация складывается в пользу рубля", - считает он. На прошлой неделе, напоминает специалист, доллар снижался до 72,55 рубля - и "это не предел". "Сохраняется потенциал роста рубля до диапазона 72-72,5 [рубля] за доллар. Евро вновь укрепляется к доллару на межбанковском рынке, это сдерживает его падение в рублях. Но мы видим потенциал его снижения в диапазон 80,5-81 рубля", - добавил эксперт.

"На наш взгляд, говорить о том, что рынки на этой неделе уже нашли свое дно, все еще рано - снижение в ближайшей перспективе может возобновиться и усилиться", - осторожно говорит Покатович из "БКС Премьер". По его словам, поиск дна может продлиться до конца марта - начала апреля. "Другими словами, [возможно] обновление локальных рыночных минимумов за счет спада еще на 15-25%", - добавил эксперт.