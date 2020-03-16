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Распространение коронавируса нового типа

Магазины в США могут сократить часы работы в связи со вспышкой коронавируса

Руководители крупнейших американских продуктовых сетей заверили президента Дональда Трампа, что "магазины будут продолжать оставаться открытыми в предстоящие дни"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Продуктовые магазины в Соединенных Штатах могут быть вынуждены вскоре перейти на сокращенное время работы в связи с негативными последствиями распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

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По его словам, руководители крупнейших американских продуктовых сетей заверили президента США Дональда Трампа, что "магазины будут продолжать оставаться открытыми в предстоящие дни". "Нам было сказано, что часы [работы] могут сократить, чтобы была возможность производить уборку и подвоз товара. Но американские семьи могут быть уверенными в том, что их местные продуктовые магазины будут оставаться открытыми и хорошо укомплектованными", - отметил Пенс.

Одновременно он призвал граждан США избегать панической закупки товаров первой необходимости в крупных объемах. "Просто покупайте продукты в количестве, которые вам требуются на неделю. Продуктовые магазины продолжат оставаться открытыми", - сказал заместитель главы администрации США.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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