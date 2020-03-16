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Распространение коронавируса нового типа

Львов из-за коронавируса закрывает все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и АЗС

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Львова решили с понедельника, 16 марта, закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и автомобильных заправок из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в воскресенье в Facebook.

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"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - отметил он.

Садовой сообщил также, что во вторник во Львове состоится внеочередное заседание горсовета, на котором будет рассматриваться увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мер по противодействию коронавирусу. Он подчеркнул, что в городе пока нет подтвержденных случаев заражения.

13 марта на Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса у женщины в Житомирской области. Кроме того, два подтвержденных случая заражения коронавирусом отмечены в Черновицкой области.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 16 марта, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, закрываются пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет прекращено авиационное сообщение с другими государствами.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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