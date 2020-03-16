Торговая неделя на бирже Гонконга началась с падения индекса Hang Seng на 3%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась очередным падением котировок на фоне опасений глобальной экономической рецессии из-за коронавируса. Индекс Hang Seng упал на 715 пунктов (2,98%) - до значения 23317, свидетельствуют данные этой площадки.

Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

В отрицательную зону потянуло все без исключения "голубые фишки". Серьезные потери несет сырьевой и производственный сектора, авиаперевозчики.

Более чем на 5% подешевели акции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) - до 7,52 гонконгского доллара за бумагу. На 4,5% ухудшились позиции холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для Apple. На 6,27% упала стоимость акций российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 2,68 гонконгского доллара за штуку. Сразу на 17% обесценились активы корпорации ZTE - крупного производителя телекоммуникационного оборудования.

В числе аутсайдеров торгов - операторы игорного бизнеса в Макао. Их акции дешевеют на фоне выявления в "азиатском Лас-Вегасе" нового случая заражения коронавирусом. В начале февраля все местные казино были закрыты на две недели из-за эпидемиологической угрозы.

Как отмечают аналитики, на рынке преобладают пессимистические настроения, несмотря на решение монетарных властей о понижении процентной ставки для поддержки экономики. В понедельник Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило о снижении ставки с 1,5% до 0,86% годовых. Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) опустила ставку почти до нуля (0-0,25%).

"ФРС, вероятно, выпустила свой последний снаряд из базуки", - отметил аналитик компании AXI Trader Стефен Иннес. Он полагает, что ситуация на рынках будет оставаться непредсказуемой.