Главный индекс Франкфуртской биржи опустился ниже 9000 пунктов

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX по сравнению с пятницей сократился на открытии торгов более чем на 5,26%, до 8746 пунктов.

Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

На эту тему

Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 09:07 понедельника (11:07 мск).

На настроения инвесторов влияют ситуация вокруг коронавируса, а также решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, о снижении ставки почти до нуля.

Негативная динамика сохраняется на Франкфуртской бирже на протяжении нескольких недель.