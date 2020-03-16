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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Главный индекс Франкфуртской биржи опустился ниже 9000 пунктов

DAX сократился до 8746 пунктов

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX по сравнению с пятницей сократился на открытии торгов более чем на 5,26%, до 8746 пунктов.

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Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 09:07 понедельника (11:07 мск).

На настроения инвесторов влияют ситуация вокруг коронавируса, а также решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, о снижении ставки почти до нуля.

Негативная динамика сохраняется на Франкфуртской бирже на протяжении нескольких недель.

Теги
ГерманияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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