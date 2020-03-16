Главный индекс Франкфуртской биржи опустился ниже 9000 пунктов

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX по сравнению с пятницей сократился на открытии торгов более чем на 5,26%, до 8746 пунктов.
Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 09:07 понедельника (11:07 мск).
На настроения инвесторов влияют ситуация вокруг коронавируса, а также решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, о снижении ставки почти до нуля.
Негативная динамика сохраняется на Франкфуртской бирже на протяжении нескольких недель.