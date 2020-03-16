Глава МВФ призвала принимать меры бюджетного стимулирования в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Международное сообщество должно принимать дополнительные меры налогово-бюджетного стимулирования и координировать свои усилия с целью предотвратить возможность нанесения ущерба мировой экономике в долгосрочной перспективе из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

"Дополнительные налогово-бюджетные стимулы будут необходимы для предотвращения экономического ущерба в долгосрочной перспективе. <...> По мере распространения вируса необходимость скоординированного и синхронизированного глобального налогово-бюджетного стимулирования становится с каждым часом все более насущной", - отметила Георгиева в своем блоге на сайте МВФ.

Она предположила, что могут потребоваться скоординированные налогово-бюджетные меры в масштабах мирового финансового кризиса. В сообщении говорится, что только в 2009 году страны "двадцатки" (G20) направили около 2% своего ВВП - или около $900 млрд в переводе на сегодняшние деньги - на такого рода стимулирование, "поэтому предстоит еще много работы".

Руководитель фонда отметила, что "примерно 20 стран проявили заинтересованность" в получении кредитов в связи с ситуацией вокруг вспышки коронавируса, в ближайшие дни организация рассмотрит эти вопросы. МВФ, подчеркнула Георгиева, "готов мобилизовать свой потенциал кредитования в размере $1 трлн для оказания помощи" своим 189 странам-участницам.

По ее словам, мировые центральные банки "должны продолжать поддерживать спрос и укреплять доверие за счет смягчения финансовых условий и обеспечения притока кредитов в реальную экономику".