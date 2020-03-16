Эксперты: меры ФРС США по поддержанию экономики не удержат рынки от волатильности

15 марта, менее чем через две недели после предыдущего внепланового заседания, ФРС приняла решение снизить ключевую ставку до 0-0,25%. Кроме того, регулятор объявил о мерах количественного смягчения объемом в $700 млрд. Действия регулятора были направлены на поддержание американской экономики в условиях спада, вызванного распространением коронавируса. Последний раз ставки опускались до нуля в 2008 году в качестве мер противодействия мировому финансовому кризису и оставались на этом уровне до 2015 года.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ФРС США на внеочередном заседании 15 марта объявила об очередных мерах поддержания экономики в условиях распространения пандемии коронавируса. По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, американский регулятор еще не исчерпал стимулирующих ресурсов, однако панические настроения рынка подобные меры удержать не смогут.

Тем не менее, эксперты полагают, что меры поддержки центробанков способны влиять лишь на рост напряженности на денежных рынках, а также сдерживать колебания на валютных рынках. Однако такие шоки, как крайне высокая неопределенность в мировой экономике и падение нефтяных цен с перспективой затягивания, остаются актуальными, а активные меры ФРС и других регуляторов, пока ситуация остается стрессовой и неопределенной, способствует развитию нервозности.

Зачем ФРС снизила ставку

Экстренные меры Федрезерва связаны с продолжающейся эпидемией коронавируса, отметил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

"За выходные распространение вируса ускорилось. По данным ВОЗ, за последние сутки количество заболевших выросло на рекордные 11 тыс. В этих условиях страны объявляют чрезвычайное положение и закрывают границы. Вероятно, эпидемия приведет к очень резкому падению экономической активности и вызовет рецессию во многих странах, как это произошло в Китае, где статистика за январь - февраль показала сокращение инвестиций и розничных продаж свыше 20% относительно уровней годичной давности, а промышленное производство упало на 13,5%", - пояснил эксперт.

Тем самым, главная цель проделанных ФРС шагов - обеспечение стабильности финансовой системы и предотвращение дефолтов. В частности, данные решения должны успокоить рынки относительно возможных проблем в банковской системе на фоне резкой переоценки фондовых индексов, считает директор по инвестициям (CIO) "Сбербанк управление активами" Ренат Малин. Однако оказать немедленного стимулирующего влияния на экономику, проблемы в которой носят структурный характер, эти меры не смогут, добавил эксперт.

То, что меры монетарного стимулирования ФРС сейчас вряд ли окажут влияния на рынки, считает и директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Причиной является то, что сегодня инвесторы больше следуют эмоциям, чем здравому смыслу. Однако для экономики и долгосрочной рыночной динамики предпринятые меры полезны, так как направлены на нивелирование вторичных негативных эффектов от снижения рынков и общего карантина, добавил он.

В то же время главной целью ФРС остается поддержание максимальной занятости и контроль инфляции. Однако оба показателя могут стабилизироваться лишь во второй половине 2020 года, когда прогнозируется окончание пандемии, также отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Какие инструменты есть в запасе у ФРС

В перспективе масштабы монетарной поддержки со стороны Федрезерва, вероятно, будут только увеличиваться, а объемы "количественного смягчения" с текущих объемов выкупа в $700 млрд будут расширяться, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Также, несмотря на то, что глава ФРС подчеркнул отсутствие в планах введения отрицательных процентных ставок, эксперты не исключают и этого сценария в случае масштабного распространения заболевания в США.

"После того, как ставка станет отрицательной, ее "волшебное" действие себя практически исчерпает. Что касается выкупа активов, то он уже рекордный", - добавил директор аналитического департамента "ИК Велес Капитал" Иван Манаенко. "Теоретически, США может довольно долго печать деньги и выкупать на них активы, но рано или поздно это начнет сказываться на инфляции, что поставит уже под сомнение обоснованность нулевых ставок", - пояснил он.

В связи с этим одних монетарных стимулов недостаточно для борьбы с угрозами для экономики и в перспективе эксперты ожидают усиления и фискальных мер поддержки в виде различных прямых субсидий, налоговый послаблений и каникул и т. д.

"К фискальным стимулам призывает и Джером Пауэлл (глава ФРС - прим. ТАСС). Я предполагаю, что вскоре новый пакет фискальных мер поддержки в США будет принят. В него могут войти снижение налога для физлиц или рост государственных расходов", - пояснил Ален Сабитов.

Президент США Дональд Трамп также предложил для мер фискального стимулирования принять новый закон о снижении подоходного налога, добавил аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Фискальное стимулирование может быть использовано точечно для тех отраслей, которые пострадают от коррекции на рынке. Когда монетарные меры регуляторов исчерпают себя, будут задействованы другие, избирательно действующие механизмы в рамках бюджетной политики. Конечно же, они не смогут существенно помочь фондовому рынку, но опосредованно все же повлияют на рынки, для которых важна стабильность социальной, финансовой, производственной сфер", - пояснил он.

В дальнейшем, благодаря накопленному эффекту стимулирования, экономики выйдут из штопора, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Другое дело, что для сворачивания таких массовых стимулирующих мер потребуется времени гораздо больше, чем представлялось ранее", - добавила она.

Ближайшие прогнозы

Отрицательная реакция фондовых площадок на монетарные стимулы ФРС была вызвана страхом, что радикальные меры говорят о намного худшей ситуации, связанной с пандемией, чем казалось инвесторам, полагает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Однако пока все это эмоции и нельзя исключать, что уже к открытию торгов в США ситуация на рынках может стабилизироваться. В прошлый четверг все три заокеанских индекса погрузились на так называемую "медвежью" территорию и от итогов сегодняшних торгов будет зависеть, увидим ли мы в ближайшее время начало полноценного "медвежьего" рынка или глобальные инвесторы отделаются легким испугом", - пояснил он.

В "БКС Премьер" полагают, что дальнейшее снижение рынков может продолжиться вслед за появлением релевантной информации о масштабах негативного воздействия заболевания на экономики США и ЕС, которое по своим объемам может превысить масштабы китайского спада. В компании считают, что стабилизация глобальной рыночной конъюнктуры может быть реализована не раньше апреля - мая этого года.

Что касается российской экономики, то снижение ставки ФРС до нуля в некоторой степени поддержит и рубль за счет ослабления доллара и котировок наших валютных займов, но лишь краткосрочно, отметил Иван Манаенко из "ИК Велес Капитал". "Сам факт обнуления ставок говорит о наличии серьезного вызова как для экономики США, так и всего мира, что неминуемо приведет к сползанию стоимости сырьевых активов и усилению распродажи на развивающихся рынках", - добавил он.

В Промсвязьбанке полагают, что, несмотря на то, что центробанки предпримут все меры по выправлению ситуации на ключевых денежных и валютных рынках и смягчению панических настроений, это вряд ли поможет заметно снизить волатильность. Восстановление рынка произойдет лишь после появления уверенности в том, что эпидемия нового коронавируса носит контролируемый характер, а также после понимания ущерба реальному сектору, отметил руководитель отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов.