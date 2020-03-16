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Распространение коронавируса нового типа

Минфин перенес коллегию и все массовые мероприятия на неопределенный срок

Новые даты проведения пока не определены

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минфин РФ сообщил о переносе всех массовых мероприятий, запланированных на ближайшее время, включая коллегию 23 марта.

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"В связи с рекомендациями сократить количество проводимых массовых мероприятий и для защиты здоровья сотрудников в Минфине России принято решение перенести все подобные мероприятия ведомства, запланированные на ближайшее время. В том числе переносится расширенное заседание коллегии министерства об основных результатах деятельности за 2019 год и задачах органов финансовой системы на 2020 год, которое должно было состояться 23 марта. Новая дата проведения мероприятия пока не определена", - сообщила пресс-служба министерства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил во всех регионах страны сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий в связи с распространением коронавируса, а мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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