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Ротенберг поблагодарил команду, участвовавшую в строительстве Крымского моста

Отдельно он поблагодарил жителей Крыма и Тамани "за терпение, помощь и поддержку"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Предприниматель Аркадий Ротенберг поблагодарил команду, участвовавшую в строительстве Крымского моста.

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"Сегодня президент подписал указ о награждении многих строителей Крымского моста. Хочу в очередной раз сказать спасибо всей супер-команде. Сейчас миллионы людей могут свободно ездить по мосту", - передал слова Ротенберга ТАСС представитель бизнесмена.

По словам Ротенберга, к успешному завершению проекта приложило усилия множество людей.

"Строители, рабочие на заводах по всей стране, проектировщики, археологи, команда МЧС, те, кто отвечал за питание, и те, кто обеспечивал безопасность во время стройки, журналисты - всех хочу искренне поблагодарить! Отдельное спасибо жителям Крыма и Тамани за терпение, помощь и поддержку: без этого было бы крайне сложно", - сказал он.

Ранее Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ. Как отмечается в документе, звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Помимо Ротенберга, звания Героя труда удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания была основным субподрядчиком строительства Крымского моста - прим. ТАСС) Николай Зайков. Тем же указом ряд сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, награждены орденами и медалями, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
РоссияРотенберг, Аркадий Романович
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