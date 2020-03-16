G7 намерена восстановить рост мировой экономики, несмотря на коронавирус

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Группа семи промышленно развитых стран намерена восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это подчеркивается в совместном письменном заявлении лидеров "Большой семерки", которое было принято по итогам их состоявшихся в понедельник переговоров в формате видеоконференции.

"<...> Мы полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста", - говорится в документе. Его текст распространила в Вашингтоне пресс-служба Белого дома. "Мы продолжим координировать действия через председательствующего в G7 (в текущем году это Соединенные Штаты - прим. ТАСС), в том числе на [предстоящем в июне в окрестностях Вашингтона] саммите G7. Мы призываем G20 (Группу двадцати - прим. ТАСС) поддержать и подкрепить эти усилия", - отмечается в заявлении.

По заверению лидеров "семерки", они намерены использовать "все политические инструменты" для обеспечения "прочного роста" экономик своих стран и нейтрализации рисков спада. "В этих целях мы мобилизуем весь спектр инструментов, включая денежно-кредитные и налогово-бюджетные меры, а также адресные шаги, чтобы немедленно поддержать в такой степени, в которой необходимо, наиболее затронутых [распространением нового коронавируса] работников, компании и сектора [экономики]", - обещают руководители государств - участников Группы семи.

"Мы просим наши центральные банки, - указывают лидеры "семерки", - продолжать координировать [действия], чтобы принимать необходимые денежно-кредитные меры ради поддержания экономической и финансовой стабильности, продвижения восстановления и роста". Кроме того, главы государств сообщают, что министры финансов "семерки" будут "на еженедельной основе" координировать действия, нацеленные на "реализацию этих мер и разработку дальнейших своевременных и эффективных шагов".

Все необходимые меры

Лидеры стран Группы семи ("семерка": Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) в ходе видеоконференции заявили о готовности принять все меры для разрешения ситуации с коронавирусом, в частности для преодоления экономических последствий распространения заболевания. Об этом сообщил в понедельник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Уровень координации и сотрудничества был фантастическим <...>. [Лидеры] выразили желание предпринять все необходимое для разрешения ситуации в плане здравоохранения и экономики", - цитирует Кадлоу пресс-пул Белого дома.

По его словам, стороны продолжат "встречаться и взаимодействовать". При этом представитель Белого дома не уточнил, в каком режиме лидеры планируют сотрудничать.

"Они не всегда так единодушны, но сегодня это было", - отметил Кадлоу.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3563, умерли 65 человек.