Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала онлайн-платформы за отмену подписки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров в понедельник подвергла критике решение ряда онлайн-кинотеатров предоставить промокоды или отмену подписки на свой контент во время вынужденного карантина или временной самоизоляции тех, кто должен оставаться дома. Об этом говорится в открытом письме ассоциации, объединяющей 1,6 тыс. кинотеатров, размещенном на ее сайте.

"В это сложное для всех, специализирующихся на организации досуга компаний, во время нарастающей паники перед угрозой распространения коронавируса, кинотеатры, входящие в состав ассоциации владельцев кинотеатров не закрываются на карантин, но принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности зрителей с учетом всех ограничений, установленных органами власти... - указано в письме. - Однако некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров, и пользуясь таким маркетинговым приемом стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы".

Ассоциация считает, что использование "в рекламных целях призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов, недопустимо". В связи с чем, кинотеатры, входящие в состав ассоциации владельцев кинотеатров, "считают возможным для себя прекратить онлайн-продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании". В ассоциации также не исключили "отказ от демонстрации в кинотеатрах ассоциации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Вместе с тем онлайн-платформы, опрошенные ТАСС, объявляли о своих специальных акциях - отмене подписок, предоставлении промокодов еще до обнародования специального указа мэра Москвы. В их числе Premier, Okko, КиноПоиск HD.