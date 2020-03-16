Какие сервисы открыли доступ к платному контенту?

Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем в 120 странах мира, включая Россию. Всего в нашей стране на данный момент зарегистрировано более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 марта глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением 2019-nCoV пандемией.
Многие школы и университеты закрылись на карантин, а сотрудники разных компаний работают из дома. Чтобы поддержать тех, кто оказался в условиях изоляции, стриминговые сервисы открыли доступ к платному контенту:
- Okko (можно получить пакет подписок "Оптимум" на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово "okkobro" в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK, подтвердить свой карантин нужно будет своей фотографией из дома);
- ivi (сервис дарит подписку за 1 рубль, но активировать ее надо с 15 по 16 марта);
- more.tv (бесплатный доступ предоставляется по промокоду sidimdoma);
- Premier (полностью открыли свой контент для всех);
- Arzamas (по промокоду "карантин" подписка на радио до 15 апреля будет бесплатной);
- Bookmate (сервис предоставил бесплатный доступ к подборке книг о современном искусстве);
- Coursera (чтобы помочь университетам с дистанционным обучением, площадка предоставила бесплатный доступ к каталогу с курсами);
- "КиноПоиск HD Яндекс.Плюс" (до конца апреля дарят подписку по промокоду POKAVSEDOMA).