Какие сервисы открыли доступ к платному контенту?

Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем в 120 странах мира, включая Россию. Всего в нашей стране на данный момент зарегистрировано более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 марта глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением 2019-nCoV пандемией.

Многие школы и университеты закрылись на карантин, а сотрудники разных компаний работают из дома. Чтобы поддержать тех, кто оказался в условиях изоляции, стриминговые сервисы открыли доступ к платному контенту: