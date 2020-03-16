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Какие сервисы открыли доступ к платному контенту?

© Just Life/Shutterstock/FOTODOM
Так они хотят поддержать тех, кто находится в самоизоляции

Коронавирусная инфекция зафиксирована более чем в 120 странах мира, включая Россию. Всего в нашей стране на данный момент зарегистрировано более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 марта глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением 2019-nCoV пандемией.

Многие школы и университеты закрылись на карантин, а сотрудники разных компаний работают из дома. Чтобы поддержать тех, кто оказался в условиях изоляции, стриминговые сервисы открыли доступ к платному контенту:

  • Okko (можно получить пакет подписок "Оптимум" на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово "okkobro" в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK, подтвердить свой карантин нужно будет своей фотографией из дома);
  • ivi (сервис дарит подписку за 1 рубль, но активировать ее надо с 15 по 16 марта);
  • more.tv (бесплатный доступ предоставляется по промокоду sidimdoma);
  • Premier (полностью открыли свой контент для всех);
  • Arzamas (по промокоду "карантин" подписка на радио до 15 апреля будет бесплатной);
  • Bookmate (сервис предоставил бесплатный доступ к подборке книг о современном искусстве);
  • Coursera (чтобы помочь университетам с дистанционным обучением, площадка предоставила бесплатный доступ к каталогу с курсами);
  • "КиноПоиск HD Яндекс.Плюс" (до конца апреля дарят подписку по промокоду POKAVSEDOMA).
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