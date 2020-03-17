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Распространение коронавируса нового типа

ExxonMobil заявила, что снизит капитальные и операционные расходы из-за коронавируса

Сложившуюся ситуацию в компании назвали беспрецедентной

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation намерена значительно сократить объемы средств, направляемых на приобретение новых активов и модернизацию имеющихся, в связи с распространением коронавируса, а также снижением стоимости энергоносителей. Об этом говорится в заявлении корпорации, опубликованном в понедельник.

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"Учитывая, что сложилась беспрецедентная ситуация, мы рассматриваем все надлежащие меры для значительного снижения в краткосрочной перспективе капитальных и операционных расходов, - приводятся в документе слова главы компании Даррена Вудса. - Мы представим планы, когда будет завершена их подготовка".

Вудс констатировал, что ExxonMobil "имеет опыт работы в условиях низких цен" на энергоносители. В заявлении отмечается, что "компания внимательно следит за пандемией COVID-19 и внесла изменения в работу". "Мы уверены, что справимся с этими вызовами, приняв меры для обеспечения безопасности наших сотрудников, защиты окружающей среды и укрепления компании", - добавил Вудс.

Как сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США и оценки местных властей, число зафиксированных в стране случаев заражения новым коронавирусом составило 4008, умерли 70 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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