Южная Корея создаст чрезвычайный орган для укрепления экономики в условиях пандемии

СЕУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Республика Корея учредит чрезвычайный экономический совет, который будет решать вопросы укрепления отечественной экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил во вторник на заседании кабинета министров президент страны Мун Чжэ Ин.

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"Правительство примет мощные контрмеры против экономических последствий глобального распространения вируса, которые могут быть более серьезными, чем первоначально ожидалось", - отметил глава государства. Он охарактеризовал текущую ситуацию как "комбинированный кризис", когда реальная экономика и финансовые рынки одновременно испытывают мощные удары.

Президент поручил правительству как можно скорее сформировать чрезвычайный экономический совет, который будет служить "главным штабом реагирования на кризис". Мун Чжэ Ин напомнил, что ранее в стране был принят пакет мер стимулирования экономики, в который вошли дополнительный бюджет и снижение учетной ставки Банка Кореи (Центробанка).

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея во вторник составило 8320, общее число летальных исходов достигло 81. Всего с начала инфекции в стране излечился 1401 человек.