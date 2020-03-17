Южная Корея создаст чрезвычайный орган для укрепления экономики в условиях пандемии

СЕУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Республика Корея учредит чрезвычайный экономический совет, который будет решать вопросы укрепления отечественной экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил во вторник на заседании кабинета министров президент страны Мун Чжэ Ин.
"Правительство примет мощные контрмеры против экономических последствий глобального распространения вируса, которые могут быть более серьезными, чем первоначально ожидалось", - отметил глава государства. Он охарактеризовал текущую ситуацию как "комбинированный кризис", когда реальная экономика и финансовые рынки одновременно испытывают мощные удары.
Президент поручил правительству как можно скорее сформировать чрезвычайный экономический совет, который будет служить "главным штабом реагирования на кризис". Мун Чжэ Ин напомнил, что ранее в стране был принят пакет мер стимулирования экономики, в который вошли дополнительный бюджет и снижение учетной ставки Банка Кореи (Центробанка).
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея во вторник составило 8320, общее число летальных исходов достигло 81. Всего с начала инфекции в стране излечился 1401 человек.