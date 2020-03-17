Более 1,2 тыс. заявлений на маткапитал за первенца подано в первый день программы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Граждане подали 1220 заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на получение материнского капитала в связи с рождением первого ребенка в первый день вступления в силу президентских поправок в программу материнского капитала - 12 марта. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ПФР.

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"За первый день вступления в силу президентских поправок в программу материнского капитала в России было подано 1220 заявлений в Пенсионный фонд на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением или усыновлением первого ребенка с 1 января 2020 года", - сообщили в ПФР.

Как пояснили в фонде, федеральный закон, подписанный президентом 1 марта, вступил в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. "То есть с 12 марта территориальные органы ПФР начали прием заявлений", - сказали в пресс-службе, отметив, что уже за первый день 16 заявлений было одобрено.

Согласно расчетам Минтруда, в 2020 году около 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд рублей.